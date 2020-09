Accord ASSE-Leicester pour Wesley Fofana !

La fin d'un poker menteur. Cet été, l'AS Saint-Etienne devait dégraisser. Mais les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard ne comptaient pas se faire dépouiller de leurs meilleurs éléments à l'image de Wesley Fofana. Pourtant, le défenseur âgé de 19 ans attisait les convoitises. L'AC Milan, West Ham mais surtout Leicester City ont tous craqué pour le joueur sous contrat jusqu'en 2024.

Les Foxes se sont montrés les plus entreprenants ces dernières semaines, convaincus par le potentiel et le talent du Stéphanois. Ils ont ainsi multiplié les offres proposant ainsi 29 millions d'euros, puis ensuite 32 millions d'euros. Mais l'ASSE, par la voix de Claude Puel qui refusait un départ de son joueur, a repoussé toutes ces propositions. Ce qui avait d'ailleurs poussé le jeune homme à sortir du silence et à réclamer son départ lors d'un entretien accordé à L'Equipe au début du mois.

Fofana devrait devenir un joueur de Leicester demain

«Ma décision est prise : j'accepte une offre (celle de Leicester). Cette fois, je ne peux pas refuser. D'où je viens, des quartiers nord de Marseille et d'une famille pas aisée, ce n'est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l'abri. L'aspect sportif et financier étant réunis, je suis obligé de dire oui (...) Je suis allé voir le coach hier matin pour lui dire ce qui s'est passé, que je ne vais pas bien, et que je veux partir. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à discuter de mes problèmes avec lui. Pas grave. Je me débrouille tout seul. J'y suis habitué. »

Une sortie médiatique qui n'a pas fait changer d'avis les Verts, décidés à le conserver. Dans le même temps, même si West Ham faisait monter les enchères, Leicester ne lâchait rien. Et les Foxes, après quatre offres, sont enfin parvenus à leurs fins. En effet, ce mardi, Le Progrès annonce que les Stéphanois sont tombés d'accord avec Leicester cet après-midi pour un transfert de 35 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus. Même si quelques détails sont encore à régler, Wesley Fofana va s'envoler pour l'Angleterre, où son transfert devrait être officialisé dès demain. Malgré la volonté de Claude Puel de le conserver coûte que coûte, l'ASSE a fini par craquer !