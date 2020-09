Mercato : Wesley Fofana veut partir et met la pression à l'ASSE !

L'ASSE galère avec son dégraissage. Cet été, les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard veulent se séparer de plusieurs éléments pour alléger leur masse salariale et renflouer leurs caisses. Pour le moment, William Saliba (Arsenal), Loïc Perrin (retraite),Yohan Cabaye (fin de contrat), Makhtar Gueye (Ostende), Franck Honorat (Brest), Vagner Dias (Metz) et Loïs Diony (Angers) sont partis. Mais le club espère encore se séparer de certains indésirables comme Stéphane Ruffier. En revanche, les Stéphanois veulent absolument conserver Wesley Fofana.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, le défenseur âgé de 19 ans intéresse fortement Leicester City. Les Foxes ont même formulé une proposition de 29 millions d'euros. Et si l'ASSE campe sur ses positions, le joueur, lui, est déterminé à rejoindre l'écurie anglaise entraînée par Brendan Rodgers. Outre le projet sportif qui l'a séduit, le joueur a été convaincu de quitter Saint-Etienne quand ses proches (sa petite-soeur et sa mère) ont été insultés sur les réseaux sociaux puis pris à partie. Ce qui a brisé quelque chose en lui. Dans un long entretien à L'Equipe, Fofana a annoncé qu'il acceptait l'offre de Leicester, qui lui propose un contrat de 5 ans.

Fofana veut quitter l'ASSE et le fait savoir !

Celui qui rêve de jouer en Premier League a confié : «ma décision est prise : j'accepte une offre (celle de Leicester). Cette fois, je ne peux pas refuser. D'où je viens, des quartiers nord de Marseille et d'une famille pas aisée, ce n'est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l'abri. L'aspect sportif et financier étant réunis, je suis obligé de dire oui (...) Je suis allé voir le coach hier matin pour lui dire ce qui s'est passé, que je ne vais pas bien, et que je veux partir. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à discuter de mes problèmes avec lui. Pas grave. Je me débrouille tout seul. J'y suis habitué. Comme il était fermé à la discussion, on a parlé du sportif, pas de ma vie privée.»

Claude Puel ferme donc totalement la porte à un départ de Wesley Fofana. Si le joueur est déterminé à s'en aller, lui qui estime avoir apporter ce qu'il devait aux Verts durant plusieurs années et que le prix offert (29 millions d'euros) par Leicester est juste et cohérent, il n'ira pas au clash comme il l'a précisé dans l'entretien. Un entretien qui lance malgré tout un bras de fer avec sa direction. Il reste à savoir s'il aura gain de cause et si l'ASSE changera sa position pour qu'il puisse rejoindre Leicester et vivre à fond son rêve de jouer au sein de l'élite anglaise.