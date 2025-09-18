Menu Rechercher
Monaco : Adi Hutter donne une date pour les débuts de Paul Pogba

Arrivé cet été à Monaco après plus d’un an et demi sans jouer, Paul Pogba n’était pas attendu sur un terrain avant plusieurs mois. Ce soir, après la correction reçue par Monaco à Bruges (1-4), Adi Hutter a fait une petite annonce sur le Français.

En effet, la Ligue 1 pourrait bientôt découvrir le champion du monde 2018. « On verra, mais je pense qu’il sera disponible dans les deux prochaines semaines et on le verra sur le terrain », a-t-il confié en conférence de presse.

