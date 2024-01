Vinicius Junior ironise sur son but polémique

Mené 2-0 par Almeria ce dimanche et parvenant à aller chercher une victoire 3-2, le Real Madrid a souffert sur sa pelouse contre la lanterne rouge. Un match marqué par plusieurs polémiques d’arbitrage dont le but de l’égalisation de Vinicius Junior à 2-2 où le Brésilien a dévié la sphère de l’épaule. Si l’arbitre a considéré l’action comme valable, ce n’est pas le cas de tous en Espagne.

Alors que l’Espagne se divise suite à cette rencontre à l’arbitrage contesté, Vinicius Junior a réagi sur les réseaux sociaux à son but inscrit. Le Brésilien a voulu montrer qu’il considérait son but comme parfaitement valable : «superbe but, c’est comme ça qu’on faisait toujours sur la plage de Copacabana.» Pas sûr que cela calme les débats de l’autre côté des Pyrénées.