L’Espagne s’unit pour faire tomber le Real Madrid, l’affaire Mike Maignan secoue l’Italie

Nouveau scandale d’arbitrage à Madrid

Victoire controversée du Real Madrid face à Almeria ce week-end sur le score de 3-2. Le club madrilène a renversé la rencontre en deuxième mi-temps, après 45 premières minutes indignes. Un succès décroché à la 90e+9, sur un but de Carvajal. «Fou», s’enflamme ce matin le journal Marca. Mais ce succès fait énormément polémique, l’utilisation du VAR à outrance lors de la rencontre fait notamment grincer des dents de l’autre côté des Pyrénées. Clairement, toute l’Espagne s’unit pour faire tomber le Real Madrid. Expulsé, l’entraîneur d’Almeria a poussé un énorme coup de gueule. Un «cambriolage», c’est le terme qu’on retrouve dans l’encart du Mundo Deportivo. Sport parle de «braquage» de son côté. Même le journal AS évoque la «remontada du Var», c’est dire. Un jour c’est le Real, un autre c’est le Barça… Bref, l’arbitrage en Espagne, une histoire sans fin.

Tous derrière Mike Maignan

La grosse actualité en Italie, c’est l’affaire Mike Maignan. Le Français a été victime de racisme. La Gazzetta dello Sport apporte tout son soutien au portier de l’AC Milan. Le message de l’intéressé sur les réseaux sociaux a fait beaucoup de bruit. Dans la presse italienne, on espère que ce nouvel épisode va enfin faire bouger les choses. En tout cas, l’AC Milan met tout en œuvre pour que cela ne se reproduise plus. Dirigeants, entreprises, propriétaires, tous réunis au côté de Mike rapporte le quotidien. Gerry Cardinale, numéro un du fonds RedBird lui a notamment écrit en privé pour lui témoigner sa solidarité. L’objectif désormais est d’étudier les travaux de sensibilisation et les initiatives concrètes demandées par Maignan, contacter les institutions, renforcer les systèmes de surveillance de San Siro pour être de plus en plus un club modèle dans la lutte contre le racisme.

Le nouveau surnom original de Ferran Torres

Face au Real Bétis hier, le FC Barcelone est allé chercher les trois points de la victoire en fin de match. Score final 4-2. Un succès qui permet à l’équipe de Xavi de remonter sur le podium. La presse catalane a vu «un grand Barça», se réjouit Sport. C’est «plus que trois points», juge le Mundo Deportivo sur sa Une. Le Barça peut remercier Ferran Torres, auteur d’une formidable performance avec un triplé à la clé. Une belle manière de fêter sa 100ème sous le maillot des Blaugranas, comme le rapporte le Mundo Deportivo dans ses pages intérieures. Pour Marca, l’Espagnol a même un nouveau surnom : «Ferrandowski», un petit tacle en direction du Polonais, encore une fois muet.