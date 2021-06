L'AS Monaco est d'attaque sur le mercato

«Pour le moment, pour cet été, pour ce mercato, vendre n’est pas une priorité», lâchait Oleg Petrov en conférence de presse le mois dernier. En effet, la priorité du vice-président de l'AS Monaco est surtout de bâtir une équipe compétitive pour la saison prochaine. Toutefois, il faudra garder un oeil sur les propositions faites pour les éléments courtisés comme Benoît Badiashile, Sofiane Diop ou Aurélien Tchouaméni et gérer les nombreux joueurs en retour de prêt.

Mais l'objectif numéro un du club princier est bel et bien de se renforcer. Et il ne faudra pas trop tarder puisque les pensionnaires du stade Louis II vont passer par les barrages en Ligue des Champions. Recruter un nouveau gardien est notamment dans les plans des Monégasques, eux qui ont pourtant recruté Benjamin Lecomte il y a deux ans. Si la piste menant à Roman Bürki (30 ans, BVB) a été suivie, elle n'est pas prioritaire.

Recruter un nouveau gardien

En effet, Niko Kovac souhaiterait un portier un peu plus jeune. Alexander Nübel (24 ans) est son choix numéro un. Sous contrat jusqu'en 2025 au Bayern Munich, l'Allemand, auteur de 4 rencontres toutes compétitions confondues l'an dernier, veut avoir du temps de jeu et enchaîner. Ce que Monaco est prêt à lui offrir. Mais les Bavarois compteraient plus l'utiliser l'année prochaine et fermeraient la porte, alors que Lille et l'OM ont aussi été cités comme des prétendants.

Selon nos informations, l'ASM étudierait en parallèle le dossier André Onana (25 ans). En défense, le club du Rocher veut un élément d'expérience. Libre depuis la fin de son aventure au Bayern Munich, Jérôme Boateng (32 ans) a été sondé. Il présente l'avantage de parfaitement connaître Kovac depuis leur collaboration chez les Munichois. Devant aussi, Monaco compte recruter puisque Stevan Jovetic n'a pas été prolongé.

Jean Lucas, un dossier en bonne voie

Les Monégasques ont l'oeil sur quelques milieux offensifs, comme Ryan Christie (26 ans), lié au Celtic jusqu'en 2022, ou encore Alan Velasco (18ans), jeune talent d'Independiente très apprécié selon nos informations. Mais pour le moment, l'ASM n'a pas passé la seconde. Ce qui n'est pas le cas pour Jean Lucas (22 ans). Une opération qui semble être sur la bonne voie. Comme révélé sur notre site, le Brésilien et Monaco sont sur la même longueur d'onde.

Après deux ans en France, dont 6 mois où il a été prêté à Brest, le milieu auriverde de l'OL, première recrue de Juninho, veut jouer. Il s'est entendu sur les bases d'un contrat avec Monaco, qui doit trouver un accord avec Lyon. Si le club lyonnais n'était pas pour le vendre cet été, l'offre monégasque, qui serait de 11 millions d'euros selon olympique-et-lyonnais, devrait convaincre les pensionnaires du Groupama Stadium. Monaco est déjà d'attaque sur ce mercato !