Brentford - Manchester City : les compositions sont là

La 20e journée de Premier League se poursuit ce soir avec un duel entre Brentford (14e) et le leader Manchester City (1er). A domicile, les Bees optent pour un 3-5-2 avec Alvaro Fernandez dans les cages. Devant lui, Ethan Pinnock, Pontus Jansson et Mads Bech Sörensen. Mads Roerslev Rasmussen et Dominic Thompson assurent les rôles de pistons tandis que Mathias Jensen, Frank Onyeka et Shandon Baptiste. Devant, Yoane Wissa et Ivan Toney forment le duo offensif.

De son côté, Manchester City s'articule en 4-3-3 avec Ederson Moraes comme dernier rempart. Il peut compter sur Joao Cancelo, Aymeric Laporte, Ruben Dias et Nathan Aké en défense. Fernandinho est positionné comme sentinelle auprès de Kevin De Bruyne et Bernardo Silva. Phil Foden, Jack Grealish et Gabriel Jesus forment le trio d'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

