Youth League : le PSG accroché par le PSV dans un match fou

Battu par Girona (2-0) et Arsenal (1-0) pour ses deux premiers matches de Youth League, le Paris Saint-Germain retrouvait le PSV Eindhoven pour le compte de la troisième journée. La formation néerlandaise avait aussi commencé par deux défaites et voulait réagir. Cela s’est vu avec le but précoce de Fabio Kluit (6e) mais Yanis Khafi a répondu pour les Franciliens (19e). En fin de premier acte, Fabian Merien a permis aux Boeren de reprendre l’avantage (38e).

Mais encore une fois, le PSG est revenu via Mahamadou Sangaré (40e) dans la foulée. Après la pause, Yanis Khafi a vu double pour donner l’avantage aux Franciliens pour la première fois (63e) mais c’était sans compter Robin van Duiven, qui a de nouveau égalisé (79e). Un match nul 3-3 animé qui n’arrange personne puisque le PSG est 29e et le PSV Eindhoven 28e alors qu’il faut être dans les 22 premiers pour se qualifier.