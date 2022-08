FC Barcelone : ça vire au cauchemar pour Jules Koundé

La suite après cette publicité

Le compte à rebours est lancé. Le FC Barcelone a dix jours pour trouver une solution pour son dégraissage. Pour rappel, les Blaugranas sont obligés de se séparer de plusieurs éléments s’ils veulent pouvoir inscrire le seul renfort estival qui n’est toujours pas autorisé à jouer en Liga sous ses nouvelles couleurs : Jules Koundé. Une situation devenue urgente.

À l’instar des rumeurs qui ont couru au sujet d’Andreas Christensen et de Franck Kessié, le défenseur français disposerait d’une clause lui permettant de quitter le Barça librement si jamais il n’est pas inscrit au 31 août. Si un tel scénario ne s’est pas produit pour le Danois et l’Ivoirien, les doutes sont permis pour le Français. Car le Barça n’arrive pas à se défaire de ses indésirables. AS en a d’ailleurs rajouté une couche ce matin en affirmant que les Culers doivent vendre pour 20 M€ d’ici le 1er septembre pour sauver le soldat Koundé.

Koundé est contrarié

Une situation qui enquiquine aussi son coach, Xavi. « Ça nous embête tous, il ne faut pas mal interpréter ce que je dis. Mateu (Alemany) et Jordi (Cruyff) sont en train de faire un travail extraordinaire. Ça me gêne parce qu’on l’a recruté pour qu’il joue. Les premiers à être contrariés sont Mateu et Jordi. Le joueur le comprend. On attend de voir si on aura plus de chance la semaine qui vient », a-t-il déclaré en conférence de presse hier soir.

Mais Sport affirme que le joueur n’est bien évidemment pas ravi de cette situation, car il pensait pouvoir faire partie du groupe pour le match d’hier. De plus, Koundé sait que tout ce retard n’est pas une bonne chose vis-à-vis de la sélection nationale. Didier Deschamps est censé annoncer sa liste au début du mois de septembre pour ce qui sera le dernier rassemblement avant la Coupe du monde. Un moment que Jules Koundé n’entend pas rater.