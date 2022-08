Mercato : le FC Barcelone galère à dégraisser

La suite après cette publicité

Il faut vendre. C'est l'objectif du FC Barcelone d'ici la fin du mercato, du moins si les dirigeants du club souhaitent inscrire Jules Koundé. Pour l'instant, en raison des limitations imposées par le fair-play financier de la Liga, les Barcelonais ne peuvent pas faire jouer le Français en Liga, et la solution est claire : vendre, pour libérer de la masse salariale notamment.

Seulement, ça n'avance pas vraiment. Samuel Umtiti devrait bien partir pour rejoindre Lecce en Italie, dans le cadre d'un prêt où le salaire sera pris par les Barcelonais. Mais pour Depay par exemple, ça n'avance pas. Mundo Deportivo indique que l'opération menant le Néerlandais à la Juve s'est considérablement refroidie, alors que tout semblait boucler. Et pour cause, le principal concerné et son entourage auraient eu une exigence de dernière minute sur le plan financier, qui a fait reculer les dirigeants turinois.

Trois joueurs bloqués

Dès lors, ces derniers ont commencé à se tourner vers d'autres pistes, et si Memphis Depay ne revient pas sur cette exigence de dernière minute, la Juventus ne devrait pas être son futur club. Pour Aubameyang, joueur le plus bankable de l'effectif parmi ceux qui ne sont pas considérés comme indispensables avec Frenkie de Jong, c'est aussi compliqué.

Toujours selon le média catalan, les négociations entre le Barça et Chelsea n'ont pas vraiment avancé. Les Barcelonais espèrent récupérer un petit pactole pour le joueur arrivé libre en janvier dernier, et espère même récupérer Marcos Alonso dans le deal. Mais Chelsea temporise. Enfin, Martin Braithwaite n'aurait lui tout simplement aucune envie de quitter le FC Barcelone malgré des propositions un peu partout en Europe... La fin de mercato va être animée.