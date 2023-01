Clément Turpin troisième meilleur arbitre du monde en 2022

Clément Turpin continue son ascension. L’arbitre français, qui avait notamment été récompensé en étant élu meilleur arbitre de Ligue 1 à 4 reprises (2009, 2011, 2019 et 2021), a terminé à la troisième position du classement de l’IFFHS, récompensant les meilleurs arbitres mondiaux masculins de l’année 2022.

Nommé pour diriger la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid en mai dernier, ou encore le huitième de finale de Coupe du Monde entre la Corée du Sud et le Brésil, l’arbitre de 40 ans se classe juste derrière l’Italien Daniele Orsato (2e) et le Polonais Szymon Marciniak (1er).

