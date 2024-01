Lens-PSG : la sortie cash de Luis Enrique sur sa gestion de l’effectif

Marco Asensio, Randal Kolo Muani ou encore Gonçalo Ramos… Voici, peut-être, les grands perdants de cette soirée en terres lensoises. Si le Paris Saint-Germain s’est logiquement imposé (2-0), faisant ainsi un pas de plus dans la défense de son titre en Ligue 1, ce choc a également livré quelques indices intéressants sur le projet souhaité par Luis Enrique. Dans cette optique, Kylian Mbappé, entouré par Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, débutait une nouvelle fois en pointe, et ce malgré la présence de deux vrais numéros 9 sur le banc : Kolo Muani et Ramos.

Remplaçants au coup d’envoi, le Français et le Portugais n’ont d’ailleurs jamais foulé la pelouse de Bollaert, au même tire qu’Asensio. Un choix fort qui n’a pas échappé aux observateurs du soir mais pour lequel l’ancien sélectionneur de la Roja s’est justifié. «Je n’ai pas changé plus de joueurs car j’aimais beaucoup ce que je voyais. Si cela ne tenait qu’à moi, je n’aurais procédé à aucun changement. Mais Soler avait écopé d’un carton jaune et s’il y avait eu un autre problème, nous aurions pu finir à dix nous aussi. Sinon je n’aurais changé personne», avouait ainsi le technicien parisien en conférence de presse. Pour le plus grand bonheur des titulaires, pour le plus grand malheur des autres…