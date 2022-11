Real Madrid : Eden Hazard entrouvre la porte à un départ

La suite après cette publicité

Discret depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard est sorti du silence cette semaine. Hier, le natif de La Louvière a débuté sa tournée des médias avec une conférence de presse organisée lors du premier jour du rassemblement de la sélection belge. L'ancien joueur de Chelsea a lâché ses vérités sur son cas personnel. Il a notamment évoqué sa situation plus que délicate au Real Madrid. «Moi, je ne doute pas de mes qualités. Je n'ai pas démontré depuis pas mal de temps mais je ne suis pas devenu nul en deux-trois ans (...) On a parlé un peu au début de l'année (avec Ancelotti, ndlr). Il m'a dit de faire le maximum quand je suis sur le terrain.»

Mais avec seulement 6 apparitions cette saison, le joueur âgé de 31 ans n'a pas beaucoup d'occasions de s'exprimer. Même s'il a avoué ne rien exclure pour son avenir, Eden Hazard s'est montré plutôt clair : «je n'ai pas envie mais ça ne sera peut-être pas que ma décision qui comptera». Ce mardi, il en a remis une couche lors d'un entretien accordé à Marca. Il s'agit d'ailleurs de sa première interview donnée à un média ibérique depuis sa signature au sein de la Casa Blanca. «C'est très difficile de parler quand on ne joue pas. Je préfère jouer et ensuite parler. Je suis désolé car j'aime les gens comme vous, mais en ce moment je ne peux pas beaucoup parler...»

Hazard note son passage au Real Madrid

Malgré le fait qu'il n'aime pas les interviews, le Belge s'est lâché. Quand le journaliste lui a demandé s'il était toujours heureux de jouer au foot, il a répondu : «quand je ne joue pas, c'est difficile, mais si je joue, bien sûr. Le football est ma vie et je veux juste jouer». Il a reconnu qu'il n'imaginait pas que cela se passerait ainsi lors de sa signature. «C'est difficile car je ne joue pas beaucoup, mais il y a de bonnes personnes, m'entraîner et jouer avec elles est ce que je veux. Si je peux aider, tant mieux, mais pour le moment je ne peux pas. Je vais essayer de tout donner. Il y a trois ans et demi, je n'imaginais pas que ça se passerait comme ça».

Lucide, il comprend que l'on puisse douter de lui aujourd'hui. «Bien sûr ! C'est normal. Je suis un joueur qui n'a pas joué beaucoup de matches en trois ans. Je peux le comprendre. Je dois montrer quand je joue, que ce soit 5, 10 ou 15 minutes, je veux jouer et quand je le fais, je dois bien le faire.» Il s'est ensuite donné une note pour l'ensemble de son oeuvre à Madrid. «0 pour la façon dont je joue car je ne joue pas, mais 10 pour la façon dont je vis ce moment avec l'équipe. Je ne joue pas mais être un joueur du Real Madrid était mon rêve d'enfant et après cette année, j'ai une autre saison à mon contrat. Je veux jouer pour ce club, avec ce maillot».

Un départ en juin ?

Mais le footballeur, qui a indiqué qu'il n'avait pas eu d'opportunités pour s'en aller ces dernières années, a évoqué son avenir et la possibilité de s'en aller. «En janvier c'est impossible, car j'ai de la famille et j'aime la ville. Mais cet été il est possible que je m'en aille. J'ai encore un an de contrat et c'est la décision du club. Si le club me dit "Eden, merci pour quatre ans, mais tu dois y aller", je dois l'accepter car c'est normal. Mais j'aimerais jouer plus, montrer plus que je peux jouer, que je suis un bon joueur.» Il compte sur la Coupe du Monde pour remettre les pendules à l'heure. «Oui, bien sûr. Je dois prouver à tout le monde que je peux jouer au football. Les gens doutent de ce que je peux faire».

Mais pas Eden Hazard qui est prêt à tout donner au Qatar ! Le joueur, qui n'a pas été épargné par les blessures et qui fait attention à son hygiène de vie, a fait un bilan de son aventure dans la capitale espagnole. «Je ne pense pas avoir échoué. J'ai disputé de nombreux matches en dix ans, sept en Premier League. Il y a des moments dans la vie où on a un peu moins de chance avec un match, une blessure... et il faut comprendre son mode de vie. On peut changer les choses dans la vie, mais je pense que beaucoup étaient dues à la malchance, un peu à cause du coronavirus, un peu à cause du confinement...» Hazard, qui rêve de ramener la 15e Ligue des Champions au Real Madrid, espère finir en beauté cette saison et enfin montrer qu'il en a sous le pied.