Ballon d’Or : Thibaut Courtois chambre Vinicius Júnior

Une victoire retournante, une victoire dont seul le Real Madrid a le secret en Ligue des Champions. Hier soir en 16es de finale aller, les Merengue ont renversé la table face à Manchester City (2-3), en étant pourtant menés jusqu’à la 86e minute et surtout, sans jamais avoir été devant au tableau d’affichage… jusqu’à la 90+2e minute et ce but de Bellingham. Mais cette soirée s’annonçait déjà pimentée pour bien plus d’un motif.

Hormis le duel entre Mbappé et Haaland, et même plus globalement celui entre deux monstres continentaux, le Real Madrid et Manchester City, il y avait ce match à distance entre Vinicius et Rodri (blessé mais présent en tribunes, ndlr). Avant la rencontre, une banderole hostile au Brésilien avait d’ailleurs été déployée par les supporters des Skyblues. «Arrête de pleurer», était-il indiqué dessus, en référence à l’épisode du Ballon d’Or qui avait vu Vini’ s’incliner. Ce même Vini finalement auteur de deux passes décisives et élu homme du match. Après la rencontre, l’attaquant de 24 ans avait révélé avoir été boosté par cette banderole, même si Thibaut Courtois en doutait, visiblement : «je ne sais pas si Vinícius a compris le message, je ne sais pas s’il comprend vraiment l’anglais», a souri le Belge en zone mixte. On accordera à Vini le bénéfice du doute.