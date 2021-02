FA Cup : MU sort West Ham après prolongation

Souvent cette saison, Manchester United a été trahi par ses remplaçants, moins performants que les habituels titulaires désignés par Ole Gunnar Solskjaer. L'entraîneur norvégien a pourtant, logiquement, fait tourner pour le 5e tour de la FA Cup, où MU était opposé à West Ham, à Old Trafford. Malgré le poteau touché par Lindelöf en première période et quelques éclairs de Greenwood, les Red Devils n'ont pas su trouver la faille en première période.

West Ham s'est montré plus offensif après la pause mais le score restait nul et vierge. Il a donc fallu en passer par les prolongations. Et les entrants en jeu ont joué un grand rôle, Bruno Fernandes étant sur l'action du but de McTominay à la 98e minute. Les deux hommes avaient remplacé Van de Beek et Matic en deuxième période. MU se qualifie donc pour le tour suivant.