Rennes : Venise s’intéresse à M’Baye Niang

De retour à la suite d’un prêt de six mois à Al Ahli, M’Baye Niang ne devrait plus être un joueur du Stade Rennais la saison prochaine. Il y a quelques semaines l’entraîneur des Rouge et Noir, Bruno Génésio, avait déclaré que l’international Sénégalais de 26 ans était « transférable ».

Après des passages à l’AC Milan, au Genoa et au Torino, Niang pourrait retrouver l’Italie. Le Corriere dello Sport indique que Venise, promu cette année en Serie A, s’intéresse à la situation du joueur sous contrat jusqu’en 2023 en Bretagne. Des discussions entre les deux clubs n’ont pas encore eu lieu, mais les Lagunari se seraient renseignés sur le montant que pourrait leur coûter l’opération.