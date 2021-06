Rennes : M'Baye Niang est sur le marché

Prêté par le Stade Rennais à Al-Ahli pour 6 mois en février dernier, M'Baye Niang (26 ans) pourrait ne pas s'éterniser du côté de la Bretagne, où il est de retour. L'international sénégalais (15 sélections, 4 buts), qui n'a disputé que cinq rencontres avec le club saoudien au cours de son prêt, est en effet disponible sur le marché des transferts, comme l'a confié Bruno Genesio, le coach des Rouge et Noir.

«Pour l'instant, il (M'Baye Niang) est transférable, je n'aime pas trop évoquer ça, ce sont des moments difficiles pour les joueurs en premier, car eux aussi ont des situations difficiles, mais on se doit de préserver les intérêts du club et de l'équipe du mieux possible avec les choix décidés en notre âme et conscience», a expliqué l'ancien entraîneur de l'OL dans un entretien à L'Equipe ce mardi.