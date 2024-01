Coupe de France : l’OL se qualifie dans la douleur contre Bergerac

Avec un tirage favorable, l’Olympique Lyonnais était opposé à la formation de Bergerac (National 2) pour espérer se qualifier en huitièmes de finale de Coupe de France. Sur une pelouse du Parc des Sports de Beaublanc peu praticable, les recrues hivernales Adryelson et Fofana célébraient leur première titularisation dans un 3-5-2, avec Lacazette et Cherki en pointe et Lopes dans les buts. Et c’est d’ailleurs Fofana qui s’est offert la première occasion, mais son tir terminait en corner (3e).

Brouillon dans la construction du jeu, l’OL est tout de même monté en puissance tout au long de la première période. Après une occasion manquée par Cherki (18e), l’OL poursuivait sa lancée et sur une percée de Lacazette, l’international français trouvait Fofana, qui n’avait plus qu’à marquer du plat du pied pour son premier but sous ses nouvelles couleurs (1-0, 37e). Les Gones pensaient alors avoir fait le plus dur, mais sur un bon déboulé, Escarpit, seul et aidé par une mauvaise sortie de Lopes, pouvait égaliser à la surprise générale (1-1, 45e+1).

L’OL a eu très chaud

Une égalisation parfaite, inscrite par un joueur passé par le centre de formation lyonnais. Après la pause, les Lyonnais semblaient plus nerveux et manquaient de précision technique. Mais un carton rouge, après une semelle sur Tolisso, pouvait ensuite aider les pensionnaires de L1 (61e). Et il fallait attendre un coup de pied arrêté et un mauvais renvoi de la défense bergeracoise pour voir l’OL reprendre l’avantage, après une belle reprise de Caqueret (2-1, 78e).

Mais là encore, Bergerac ne s’est pas laissé faire et a tenté quelques coups pour faire craquer une défense rhodanienne peu inspirée et pourtant en supériorité numérique, alors que Cherki manquait son lob et l’occasion de tuer la partie (88e). Mais finalement, l’OL s’est très difficilement sorti du piège et se qualifie pour le prochain tour. Vaillante, la formation du Périgord s’arrêtera au stade des 16es de finale de la Coupe de France pour cette saison.