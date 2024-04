PSG : l’attitude de Kylian Mbappé pose problème

Kylian Mbappé s’imaginait certainement une autre sortie. Hier soir face à l’Olympique de Marseille, le Français s’attendait à être sifflé par l’Orange Vélodrome, comme cela avait été le cas mardi dernier avec les Bleus. En revanche, il espérait certainement finir sur une bonne note face aux Phocéens, lui qui a joué son dernier Classique. Mais le Bondynois a vécu une soirée très difficile, dans la lignée de ses deux dernières sorties avec les Bleus. Peu à son avantage face à l’Allemagne et au Chili, KM7 a de nouveau été dans le dur hier soir.

Une soirée difficile

Il a notamment perdu 12 des 31 ballons qu’il a touchés. Il n’a réussi que 2 des 4 dribbles qu’il a tenté et n’a pas frappé au but. Pour l’ensemble de son œuvre, la Rédaction FM lui a donné la note de 4. Idem pour Le Parisien qui a parlé d’un match "sans saveur" de l’attaquant tricolore. De son côté, L’Équipe lui a attribué la note de 3 et a parlé d’un joueur qui n’a fait "aucune différence". Outre sa prestation insipide, Mbappé a aussi raté sa sortie. Très étonné d’être remplacé à la 64e minute par Gonçalo Ramos, qui a d’ailleurs marqué, le joueur de 25 ans a semblé agacé.

Selon certains observateurs, il aurait insulté Luis Enrique au moment de sortir du terrain. Puis, il a regagné les vestiaires, accompagné par Ousmane Dembélé. Concernant les insultes, le coach du PSG a répondu en conférence de presse. «Moi je n’ai rien vu. Rien du tout», a-t-il expliqué. Mais il a certainement vu le post Instagram de son joueur publié après le choc. Il s’agit d’une photo du n°7 de dos avec le brassard à la main. Certains y voient une preuve de son mécontentement. D’autres, estiment qu’il s’agit d’un message après son dernier Classique. Seul le joueur sait finalement.

La presse se questionne sur son attitude

Malgré tout, son attitude fait forcément couler de l’encre. Concernant sa sortie, L’Equipe parle de sa "surprise" et de sa "déception" ainsi que de «son visage fermé, froncé, au moment où il a découvert son nom sur l’écran géant, comme s’il n’y croyait pas». De son côté, AS évoque un "Mbappé énervé" avant d’ajouter : «le malaise qu’a montré le joueur français lors de son remplacement par Luis Enrique a ensuite été transféré à ce "post" qui est rapidement devenu viral. Lors des 7 derniers matches de Ligue 1, Mbappé n’a disputé qu’un seul match complet, à Montpellier, lors de la 26e journée, match au cours duquel il a inscrit un triplé et offert la victoire au PSG.»

AS poursuit : «depuis qu’il a été confirmé, à la mi-février, par une déclaration officieuse du club, qu’il ne prolongerait pas, Luis Enrique l’a géré dans les matches de L1, conscient que tôt ou tard, comme il l’a répété, que l’équipe doit s’adapter à jouer sans son meilleur joueur.» Même constat chez Marca, qui a parlé du "message énigmatique" et d’un nouveau changement "controversé" du joueur avant de préciser : «Luis Enrique change Mbappé et Kylian lui donne à nouveau une bouderie. La star du PSG n’a disputé qu’un seul des sept derniers matchs de Ligue 1.»

Une sortie qui fait jaser

Marca ajoute : «Mbappé, cette fois, n’a pas fait d’histoires. Il a fait une « grimace », oui. "Encore moi ?", semblait-il penser alors qu’il enlevait son brassard de capitaine et se dirigeait vers la ligne de touche. Une fois sur le banc, il n’a pas rencontré Luis Enrique, même s’il a salué ses coéquipiers et certains membres du staff technique. Il n’a pas fini de regarder le match avec le reste des remplaçants. Après le match, Mbappé a partagé une photo au moment du changement sur son profil Instagram sans ajouter de texte.» Relevo a aussi évoqué le cas KM7. «Le dernier et épuisant chapitre Mbappé-Luis Enrique : changement à la 64e, visage agacé et vestiaire. »

Sport parle de «la colère monumentale de Mbappé contre Luis Enrique.» Le média catalan a ajouté : «Kylian Mbappé n’aime toujours pas être remplacé. Peu importe le jeu, le rival et le scénario. La star française a toujours envie de jouer et il l’a encore montré lors du Classique contre l’Olympique de Marseille. Sur les images du tunnel des vestiaires, on peut voir la star visiblement en colère.» Pourtant, ce n’était pas le cas selon les coéquipiers du Français. La suite au prochain épisode mercredi en Coupe de France lors du match face à Rennes. L’attitude de KM7, sur comme en dehors des terrains, sera scrutée de près.