PSG : un ultime espoir s’envole déjà pour Kylian Mbappé

À Madrid, la prudence reste de mise, mais cette fois, plus grand monde ne voit Kylian Mbappé échapper au Real Madrid. Que ce soit cet été ou l’année prochaine. Cependant, la probable mise à l’écart du Bondynois lors de la première journée de championnat face à Lorient pourrait être un élément déclencheur.

Les médias espagnols indiquent en effet que la Casa Blanca attend un signe public du Parisien pour passer à l’action. Et beaucoup pensent que Mbappé clamera publiquement son envie de partir s’il est écarté face aux Merlus. Car personne n’ose imaginer le numéro 7 accepter de vivre une saison blanche alors que l’Euro et les Jeux Olympiques se profilent à l’horizon.

Rien ne le fera changer d’avis

Une chose est sûre : le divorce entre le PSG et sa star est prononcé. AS assure même qu’aucun revirement de situation n’est possible. Mbappé quittera Paris cet été ou l’an prochain. Et même s’il est la seule star mondiale de l’effectif. Lionel Messi est parti à l’Inter Miami et Neymar cherche visiblement à plier bagage.

Si le départ du Brésilien venait à se confirmer, Mbappé se retrouverait potentiellement comme le seul leader offensif de l’équipe. Mais pour AS, cela ne changera rien. Le PSG ne pourra pas s’appuyer sur cet argument pour le faire changer d’avis. Mbappé a tourné la page.