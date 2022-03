Angleterre : un jeune condamné pour injures racistes envers Marcus Rashford

Selon les informations de Sky Sport, Justin Lee Prince, un jeune anglais de 19 ans a été condamné à six semaines de prison par le Crow Prosecution Service pour avoir proféré des insultes racistes à l’encontre de Marcus Rashford lors de la finale de l’Euro 2020. L’international anglais de 24 ans avait été la cible avec ses coéquipiers Jadon Sancho et Bukayo Saka de nombreus propos racistes après la finale perdue face à l’Italie, les trois joueurs avaient échoué lors de la séance de tirs au but.

Le jeune homme avait dans un premier temps nié les faits et avait tenté de camoufler son méfait en changeant de nom d’utilisateur sur Twitter, mais la justice britannique a fini par le rattraper et il a reconnu avoir insulté le joueur de Manchester United. « Ceux qui abusent des footballeurs de manière raciste ruinent le jeu pour tous. J’espère que cette affaire enverra le message que nous ne tolérons pas le racisme et que les contrevenants seront poursuivis dans toute la mesure de la loi », a commenté le procureur Mark Johnson à la fin du procès.