Liga : le FC Barcelone se balade contre la Real Sociedad avant d’affronter Benfica

Le FC Barcelone vise la tête ce dimanche à Montjuic, avant de voyager à Lisbonne pour affronter Benfica en 8e de finale de la Ligue des Champions. Après la défaite du Real Madrid hier contre le Betis (1-2), les Blaugranas peuvent devenir seuls leaders de la Liga en cas de succès contre la Real Sociedad cet après-midi, prenant ainsi potentiellement 3 points d’avance sur les Merengues et une longueur de l’Atlético qui est toujours 2ème. La course au titre bat son plein de l’autre côté des Pyrénées. Pour ce match, Hansi Flick alignait l’artillerie lourde, avec Lewandowski en pointe, Raphinha et Yamal sur les côtés. Pedri, Casado et Olmo formaient le milieu de terrain, Koundé et Martin protégeaient les couloirs autour de la charnière Araujo-Cubarsi. Szczesny était dans le but. La Real Sociedad alignait un 4-4-2 avec Oskarsson et Marin devant.

Le match a mis du temps à s’intensifier. Il a fallu patienter pour voir la rencontre basculer avant le quart d’heure de jeu. En effet, Lewandowski, alors placé en pivot, a lancé parfaitement Olmo dans l’axe, qui a pris le dessus sur Elustondo et l’a poussé à faire faute, en position du dernier défenseur. Expulsion logique donc et la Real s’est rapidement retrouvée en infériorité numérique (17e). La menace se précisait dans la surface basque. Le FC Barcelone combinait dans la surface, Yamal a trouvé Olmo qui a vu sa frappe du gauche être contrée devant le but (21e). Les Blaugranas déroulaient depuis le rouge d’Elustondo et combinaient trop facilement dans la surface. Yamal a fait parler sa technique pour enrhumer Lopez, Olmo a levé un bon centre au 2e poteau pour son latéral qui a croisé du gauche dans le petit filet opposé (25e, 1-0). Barcelone a assommé ses adversaires en quelques minutes. Le ballon a été dégagé sur Olmo qui a croisé du droit, Casado a dévié pour faire rentrer cette frappe dans le cadre avec l’aide du poteau (29e, 2-0). Le spectacle se poursuivait ensuite. La virgule de Yamal pour servir Koundé a fait rugir Montjuic de plaisir. Il a centré ensuite en retrait pour Pedri qui a ouvert son pied droit, mais a but sur Remiro (39e). Les Blaugranas ont fait le siège de la surface de la Sociedad et ont voulu assommer ce match pour de bon avant la pause. La frappe d’Olmo dans la demi-lune a été déviée (44e).

Pas de match après le carton rouge !

L’expulsion a clairement mis fin aux espoirs basques. D’ailleurs, Imanol Alguacil a très rapidement opéré des changements en faisant reposer Martín Zubimendi et Ander Barrenetxea. Au retour des vestiaires, Barcelone a tout de suite utilisé les espaces pour dévorer dans le dos de la défense de la Real Sociedad. Raphinha a renversé dans la course de Yamal qui a manqué son dribble et n’a pas pu se mettre en position de frappe, pris par le repli adverse (47e). Raphinha s’est chargé d’un joli coup franc à 20 mètres à droite de l’axe. Il a enroulé du gauche au premier poteau, le tir a fini juste à côté du cadre (51e). Malgré tout, la Real Sociedad s’est offert une séquence dangereuse. En effet, le ballon a percuté côté gauche, puis Oskarsson a plongé au premier poteau pour placer une tête décroisée qui ne trouve pas le cadre (54e). Auteur d’un missile surpuissant à 25 mètres côté gauche, Pedri a décoché un tir tendu qui est venu heurter l’arête du but basque (55e). Sur l’action suivante, le Barça a triplé la mise sur corner.

En effet, Lewandowski s’est élevé au premier poteau mais a buté en premier lieu sur Remiro, le ballon est revenu sur Araujo qui a conclu à bout portant de la tête sans trembler (56e, 3-0). Servi à 20 mètres du but et frappe croisé du droit par Araujo, Lewandowski a dévié pour prendre Remiro à contrepied (60e, 4-0). Le doublé tendait les bras au Polonais, parfaitement servi par Yamal devant le but. Mais il a trop décroisé sa tête à bout portant, ne cadrant ainsi pas (80e). Les dernières minutes ont été quelque peu soporifiques avec une équipe barcelonnaise qui faisait circuler le cuir. Au classement, le FC Barcelone reprend officiellement la 1ère position, tandis que la Real Sociedad campe toujours cette 9ème position et devra désormais réaliser une grosse fin de saison pour espérer empocher un ticket européen pour l’année prochaine. Le weekend prochain, les Catalans accueilleront Osasuna, alors que les Txuri-urdinak joueront à domicile face au Séville FC, lors de la 27e journée du championnat espagnol. Les Blaugranas sont prêts pour Benfica.