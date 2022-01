Coupe de France : le tirage au sort complet des 8es de finale

En attendant de connaître qui du LOSC Lille ou du Racing Club de Lens obtiendra le dernier billet qualificatif pour les 8es de finale de la Coupe de France, le tirage au sort a eu lieu juste avant ce derby du nord s'annonçant électrique au stade Bollaert-Delelis.

Le premier enseignement à retenir de ce tirage au sort réalisé d'une main de maître par Éric Sikora, ancien joueur des Sang et Or, est que trois grosses affiches généralement disputées en Ligue 1 ont vu le jour. Le recordman de victoires en Coupe de France et tenant du titre, le Paris Saint-Germain, recevra l'OGC Nice de Christophe Galtier, son dauphin en championnat. Un adversaire d'un autre calibre après la qualification aisée des Rouge et Bleu contre Vannes (4-0), en 16es de finale.

Du lourd pour l'OM, du costaud pour Bergerac et Versailles

Même son de cloche du côté de l'Olympique de Marseille, qui, après avoir fait respecter son rang face aux amateurs de l'US Chauvigny (3-0) au tour précédent, accueillera le Montpellier Hérault SC au stade Vélodrome. Enfin, l'AS Monaco devra aussi batailler dur pour accéder aux quarts de finale puisqu'ils affronteront le vainqueur du derby du nord, dans le nord.

Pour ceux qui attendaient avec impatience de connaître l'identité des adversaires des deux derniers représentants du football amateur que sont Bergerac et Versailles, tous deux pensionnaires de N2, ils ont été servis. Il faudra que Toulouse et Saint-Étienne, qui se déplaceront respectivement à Versailles et Bergerac, évitent à tout prix le piège tendu par les petits poucets de cette belle compétition. À moins que la magie ne continue d'opérer...

Les affiches des 8es de finale :

Versailles (N2) - Toulouse FC (L2)

Bergerac (N2) - AS Saint-Étienne (L1)

Olympique de Marseille (L1) - Montpellier Hérault SC (L1)

Paris Saint-Germain (L1) - OGC Nice (L1)

AS Nancy-Lorraine (L2) - Amiens SC (L2)

RC Lens (L1) ou LOSC Lille (L1) - AS Monaco (L1)

Stade de Reims (L1) - SC Bastia (L2)

FC Nantes (L1) - Stade Brestois 29 (L1)