OM : Pablo Longoria réaffirme la mise à l’écart de Chancel Mbemba

S’il n’a toujours pas disputé la moindre minute avec l’Olympique de Marseille cette saison, Chancel Mbemba reste pour le moment un joueur olympien. Depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi, l’international congolais s’entraîne avec l’équipe réserve. Et il ne devrait pas revenir de sitôt. En conférence de presse de mi-saison, ce mercredi, Pablo Longoria est revenu sur la mise à l’écart de l’ancien défenseur de Newcastle et Porto et n’a pas exclu une potentielle vente cet hiver, à quelques mois de la fin de son contrat.

« Dans la vie, il faut être transparent et clair. Chancel, comme les autres joueurs, a été appelé par les coachs, par la direction. Il est au courant de sa situation depuis juin 2024. Rien n’a changé. Le club a respecté tous les engagements vis-à-vis du joueur. Je n’ai rien à dire sur son comportement. Il a eu un comportement très bon dans sa situation qui est difficile. Le club est très clair. Le joueur a un prix, et si on peut trouver une solution pour le club et le joueur, tant mieux. Mais pour moi, le respect de l’institution est le plus important. Personne ne va passer au-dessus de l’institution et du club », a expliqué le patron de l’OM.