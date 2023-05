Mercato : l’OL se positionne sur une star de Naples !

La suite après cette publicité

« Mon sentiment est que nous voulons investir lourdement dans le recrutement, augmenter les cellules de recrutement, être efficace dans le scouting. Dans la recherche de talents, je pense qu’on manque de ressources. À moyen terme, nous devons être prêts pour cet été. La définition de la folie est de continuer à faire la même chose en essayant un résultat différent. Il est temps de faire les choses de manière différente ». Lors de sa dernière apparition en public, le boss de l’OL, John Textor, affichait un visage très ambitieux.

Clairement, les Rhodaniens vont être actifs cet été. Et ça commence déjà par une restructuration de la cellule de recrutement. Matthieu Louis-Jean, employé de l’OM, pourrait ainsi prendre la tête de la cellule de recrutement lyonnaise assez rapidement. Et les premiers noms pour renforcer l’effectif commencent aussi à sortir. Au Mexique, le média Debate en dévoile un qui risque de faire plaisir aux fans de l’OL.

Un coup de main de… Gignac ?

On y apprend ainsi que l’Olympique Lyonnais pourrait recruter Hirving Lozano, une des stars de la sélection mexicaine qui sort d’une saison assez intéressante avec le Napoli. L’ailier de 27 ans n’est cependant pas titulaire indiscutable (il a été titularisé 20 fois en 32 matchs de Serie A, avec 3 buts et 3 passes décisives) et son avenir dans le sud de l’Italie reste flou. Surtout que son contrat expire en 2024, ce qui force Naples à prendre une décision assez rapidement avec lui.

Mieux, le média mexicain révèle que Lozano serait conseillé par André-Pierre Gignac, qui pourrait ainsi glisser quelques mots en faveur des Lyonnais et de la Ligue 1 en général. L’intérêt de l’écurie de la capitale des Gaules semble en tout cas particulièrement sérieux si on se fie au média mexicain. Reste encore à négocier avec Naples, ce qui est toujours assez compliqué…