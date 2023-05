Mercato OL : John Textor veut recruter une pièce-maîtresse de l’OM !

La suite après cette publicité

John Textor peut enfin avancer ses pions comme il l’entend. Freiné par Jean-Michel Aulas dans différents dossiers (notamment la vente de la section féminine), l’homme d’affaires américain a accéléré le départ de l’emblématique président de l’Olympique Lyonnais pour avoir les mains libres. Une fois débarrassé de JMA, Textor en a profité pour se rendre dans la capitale des Gaules et annoncer devant la presse son plan d’action pour l’OL.

Sans surprise, le département recrutement va subir un petit lifting. « Mon sentiment est que nous voulons investir lourdement dans le recrutement, augmenter les cellules de recrutement, être efficace dans le scouting. Dans la recherche de talents, je pense qu’on manque de ressources. À moyen terme, nous devons être prêts pour cet été. La définition de la folie est de continuer à faire la même chose en essayant un résultat différent. Il est temps de faire les choses de manière différente. »

À lire

Polémique LGBT : Valentin Rongier ne comprend pas les refus de porter le maillot arc-en-ciel

Chiper un atout de l’OM

Et quand Textor explique qu’il veut faire les choses différemment, cela sous-entend que les jours de Bruno Cheyrou (responsable du recrutement) à l’OL sont comptés. Pour preuve, l’équipe de l’Américain s’active en coulisses pour recruter un nouveau patron du mercato. Et selon L’Équipe, l’OL de Textor a des vues sur un dirigeant… de l’OM ! Il s’agit de Matthieu Louis-Jean. Ce dernier pourrait quitter son poste sur la Canebière et devenir le boss de la cellule de recrutement des Gones.

La suite après cette publicité

Louis-Jean (47 ans) est un ancien défenseur du Havre passé par Nottingham Forest. Une fois sa carrière de joueur terminée, MLJ a été scout pour Manchester United, où il s’est construit une belle réputation, et recruteur pour Nice. Recruté en 2021 par l’OM, il a remplacé David Friio (promu directeur technique) au sein de la cellule de recrutement du club phocéen.