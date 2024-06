Saint-Etienne : accord total pour Yunis Abdelhamid

Tout juste de retour en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne compte bien s’installer durablement dans l’élite du football français. Et cela passera par un très bon mercato estival avec des renforts à chaque ligne. Dans ce sens, la direction des Verts va réaliser un premier très gros coup avec l’arrivée de l’international marocain Yunis Abdelhamid, libre depuis son départ de Reims.

Comme nous vous l’indiquions, l’ASSE était en pole dans ce dossier après le refus du joueur d’une offre brestoise mais aussi d’une offre lorientaise (en Ligue 2 donc). Selon nos informations, l’ancien capitaine rémois est enfin tombé d’accord avec Saint-Etienne. Il ne manque plus que la signature et la visite médicale pour boucler ce dossier. Pour rappel, Abdelhamid va s’engager pour un contrat d’un an et une année en option.