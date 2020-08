OM : André Villas-Boas garde le même groupe pour le match amical contre Stuttgart

La préparation estivale de l'Olympique de Marseille touche à sa fin. Ce vendredi, le club phocéen va en effet disputer son dernier match amical face à Stuttgart (17h), avant de lancer la saison de Ligue 1 contre l'AS Saint-Étienne sept jours plus tard.

La suite après cette publicité

Et pour ce dernier match de préparation, André Villas-Boas a décidé de conserver le même groupe que face à Nîmes (1-0). Touché au tendon d'Achille lors de la rencontre au Stade des Costières, l'attaquant argentin Dario Benedetto est bel et bien présent dans le groupe. Les recrues Pape Gueye et Leonardo Balerdi ont aussi été convoquées.

Le groupe de l'OM :