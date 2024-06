La Real Sociedad veut chiper deux pépites au Barça

Si quelque chose fonctionne bien au Barça ces dernières années, c’est bien la formation. La Masia sort chaque année de nombreux prodiges. Depuis 2020, le Barça a fait éclore des talents tels que Gavi, Ansu Fati ou encore Alejandro Balde. Ces derniers mois, Xavi a fait confiance à Yamine Lamal, Pau Cubarsí et Fermín López. Héctor Fort, Marc Guiu et Marc Casadó poussent également pour avoir du temps de jeu. Cette réussite barcelonaise n’a pas d’équivalent. Même si la Real Sociedad possède également un excellent centre de formation, les Basques veulent attirer dans leurs rangs quelques joueurs de la Masia.

Selon le quotidien catalan Sport, la Real Sociedad veut recruter Mika Faye (19 ans) et Pablo Torre (21 ans). Le premier, déjà international sénégalais, veut du temps de jeu en équipe première et un meilleur salaire. Le second, prêté à Girona cette saison, a peu de chance de jouer également, tant le milieu de terrain est bouché au Barça. La Real Sociedad pourrait donc profiter de leur manque de temps de jeu pour compléter leur effectif. Huitièmes de finalistes de la Ligue des Champions cette année, ils pourraient perdre leur défenseur Robin Le Normand, en partance pour l’Atlético de Madrid.