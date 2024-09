Lille - Strasbourg : le constat amer de Thomas Meunier

Lille s’en sort bien. C’est l’analyse, en substance, de Thomas Meunier après le match nul arraché en toute fin de match par les Dogues contre Strasbourg. Malgré un avantage de deux buts après 27 minutes de jeu, les hommes de Bruno Genesio se sont écroulés en en encaissant 3 (30e, 42e, 66e). Dans les derniers instants de la rencontre, le penalty transformé par Jonathan David a au moins permis de limiter la casse pour repartir avec un point (3-3). Mais il faudra en faire plus à l’avenir pour Meunier.

«Il n’y a pas eu que du bon ? Il n’y a pas eu que du mauvais non plus, on pouvait plier le match en première mi-temps. Mais il y a eu des erreurs de marquage, de positionnement, de timing… En deuxième mi-temps, on a eu une nette de domination, mais c’est toujours le même problème : on se fait prendre en contre, on ne fait pas les bonnes courses au bon moment, a regretté l’international belge au micro de beiN. C’est malheureux à dire mais on s’en sort bien avec le 3-3, alors qu’à la base, on pouvait s’en sortir avec un 4-0. Mais il y a une progression par rapport aux matches contre Saint-Etienne, le Sporting… Tout n’est pas à jeter, mais tout n’est pas parfait. »