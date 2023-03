FIFA : la fédération allemande ne veut pas d’une réélection de Gianni Infantino

Sauf retournement de situation de dernière minute, Gianni Infantino devrait être réélu président de la FIFA jeudi lors des élections au Rwanda. Il faut dire que l’Italo-Suisse est le seul candidat à sa succession. Il devrait donc diriger l’instance dirigeante du football mondial jusqu’en 2027. Ce qui n’est pas forcément une bonne nouvelle à écouter la fédération allemande de football (DFB).

C’est le président de la DFB, Bernd Neuendorf, qui a expliqué cela dans un communiqué de presse, qui a expliqué que la fédération allemande ne soutiendra pas la réélection de Gianni Infantino à Kigali. «Au cours des dernières semaines, nous avons reçu peu ou pas d’informations de la FIFA sur diverses questions. La FIFA doit devenir beaucoup plus ouverte et transparente dans ses relations avec les associations nationales. Il est de son intérêt d’expliquer comment et pourquoi certaines décisions ont été prises et qui y a participé. Cela n’a pas toujours été le cas ces derniers temps. Néanmoins, aujourd’hui, il y a eu un échange constructif entre plusieurs associations européennes et la direction de la FIFA sur des questions controversées. Ensemble, nous combinons l’espoir d’une amélioration de la coopération future. Je suis intéressé par un dialogue critique et constructif avec la FIFA, en particulier avec son président, et j’espère que cela pourra se concrétiser dans les années à venir.» Infantino ne fait toujours pas l’unanimité.

