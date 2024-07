Euro 2024, Angleterre : la déclaration de Harry Kane avant la finale

Finaliste de l’Euro 2024 avec l’Angleterre face à l’Espagne, Harry Kane a l’occasion, demain à Berlin, de remporter le premier trophée collectif de sa carrière. Que ce soit en club, avec Tottenham et le Bayern Munich, ou en sélection, à l’image de la défaite face à l’Italie, en finale de l’édition de 2021, l’homme aux 44 buts en 45 matchs cette saison avec les Bavarois n’a jamais soulevé de trophée avec son équipe. Mais il a plusieurs reprises gagnées des trophées de meilleur buteur et de meilleur joueur de la saison, en Premier League et en Bundesliga. Mais il les changerait pour enfin remporter un trophée.

« Je changerai tous les trophées de meilleur buteur que j’ai remporté contre l’Euro, bien sûr », a-t-il indiqué en conférence de presse d’avant-match, ce samedi. Reste à voir si le capitaine des Three Lions va enfin pouvoir goûter aux plaisirs de soulever un trophée majeur.