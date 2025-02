Real Madrid : la réponse saignante de Vinicius Jr

Veni, vidi, vici. Hier soir, Vinicius Jr (24 ans) était très attendu à l’occasion du choc face à Manchester City (3-2) en barrage aller de la Ligue des champions. En effet, le Brésilien, moins en verve en ce moment en Liga, savait que les supporters anglais comptaient lui réserver un accueil salé. Ces derniers n’ont pas digéré le comportement du Real Madrid, qui avait boycotté la dernière cérémonie du Ballon d’Or. Un trophée remporté par Rodri. Ce qui avait fait polémique puisque les Merengues estimaient que Vinicius Jr, voire Dani Carvajal, aurait dû l’emporter. Vexé, le club ibérique avait donc fait l’impasse sur le gala. Quelques mois plus tard, l’international auriverde a donc été reçu comme il se doit par l’Etihad Stadium.

Un tifo provocateur

Avant la rencontre, les fans ont donc déployé un tifo sur lequel on voit Rodri avec son Ballon d’Or. Le tout était accompagné du message "Stop crying your heart out" ("Arrête de pleurer"). C’est le titre d’une chanson du groupe Oasis, dont l’un des frères (Liam Gallagher, ndlr) est un grand supporter des Citizens. Un message plutôt provocateur qui a motivé le Brésilien, qui a été sifflé par le public mancunien qui a d’ailleurs lâché des "où est le Ballon d’Or?". Au four et au moulin hier soir, Vini Jr s’est montré très dangereux, lui qui a multiplié les occasions dangereuses avec notamment un joli service à destination de Kylian Mbappé (11e) ou un tir sur la barre (25e). Il a aussi parfois fait preuve de maladresse. Mais dans l’ensemble, il a rendu une bonne copie.

Il a d’ailleurs été élu MVP de la rencontre par l’UEFA. Après le match, le fameux tifo a beaucoup fait parler, notamment dans la presse. Bild s’est indigné :« cette revanche a un goût vraiment doux ! Piquant. Avant le début du match, les supporters de City ont provoqué Vinicius avec une bannière XXL montrant Rodri, avec le Ballon d’Or. Le message : « Arrêtez de pleurer à chaudes larmes ». C’est aussi le titre d’une célèbre chanson d’Oasis (…) Vini et le Real Madrid se sont sentis floués après que le Ballon d’Or a été décerné au meilleur footballeur mondial de l’année en octobre 2024. C’est peut-être pour cela que le Real Madrid a commencé très motivé.»

La presse ne comprend pas

Idem pour The Sun : « les visiteurs ont un dernier rire lorsque les hôtes ont gaspillé une avance de 2-1 avec d’horribles erreurs après avoir nargué Vinicius pour le Ballon d’Or (…) Bien sûr, c’était mesquin de la part du Real Madrid de boycotter la cérémonie de remise des prix d’octobre dernier après que Rodri de City ait dépassé Vinicius pour remporter le titre de joueur mondial de l’année. Mais pourquoi faire tant d’efforts ensemble pour les mettre en colère ? City a augmenté son agressivité en déployant une énorme banderole de son milieu de terrain blessé embrassant son ballon doré avec les mots « Arrête de pleurer à chaudes larmes ». Rodri a été vu dans les tribunes en train de prendre une photo de cela et dans le tunnel des joueurs, il y avait des images similaires pour accueillir les joueurs madrilènes. Et à la fin, City s’est retrouvé bouche bée. »

Interrogé sur ce tifo, Carlo Ancelotti a confié : « regardez son match, ça a été une source de motivation pour lui. » De son côté, Pep Guardiola a esquivé le sujet : « je ne l’ai pas vue. Mais Vinicius est un joueur extraordinaire. » Le principal intéressé, qui a répondu aux tacles des supporters en montrant le badge avec les 15 Ligues des champions, a été un peu plus bavard face aux journalistes. « Je l’ai vue, j’ai vu le tifo, mais chaque fois que les supporters adverses font des choses, ils me donnent plus de force pour jouer un grand match et je l’ai fait ici. Ils connaissent notre histoire, tout ce que nous faisons dans cette compétition. C’est la cinquième fois que nous venons, il fait toujours très froid, mais cette fois, nous avons gagné et nous devons suivre ce chemin. »

Vini a répondu

Ensuite, le Brésilien a ajouté : « c’était pas mal. J’ai pu faire un grand match. Nous avons très bien défendu et peu importe qui marque des buts ou qui est le MVP, nous sommes ici pour faire de grandes choses pour ce maillot et mettre Madrid à la plus haute place. » Il a aussi parlé du but du tibia de Kylian Mbappé. « L’important était de gagner. Peu importe comment. Sur la dernière balle, j’essaie de tirer et elle va à Jude (Bellingham). » Mais l’international auriverde ne veut pas s’enflammer. « Il reste encore le match retour. Nous devons défendre comme nous l’avons fait aujourd’hui pour que que nos fans, qui sont avec nous, passent une soirée magique ». Par la suite, l’ailier a été invité à s’exprimer sur son avenir, lui dont le nom revient régulièrement en Arabie saoudite. Et ses idées sont claires.

« Je ne sais rien non plus, personne ne m’a parlé, je dois parler au président et j’espère que je pourrai rester ici longtemps. Cette compétition nous donne quelque chose de plus et je veux entrer dans l’histoire. » Enfin, alors que son club est engagé dans un bras de fer avec tout le football espagnol concernant l’arbitrage, Vinicius Jr a été questionné sur les cartons jaunes qu’il reçoit régulièrement. « Parfois, c’est compliqué, les arbitres ne défendent pas le joueur qui tire. Quand ils me donnent un coup de pied, le carton jaune est pour moi. Mais mes coéquipiers, les entraîneurs essaient de m’aider à rester concentré, je ne suis pas un saint mais je veux gagner de quelque manière que ce soit. » Mais c’est un autre débat. Hier soir, Vinicius Jr a apporté la meilleure des réponses à ses détracteurs sur le pré.