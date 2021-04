Bayern Munich : l'hécatombe se poursuit !

La suite après cette publicité

Le PSG et le Bayern Munich ne rivalisent pas seulement sur le terrain. Il y a une vraie concurrence sur le remplissage de l'infirmerie. Et à ce petit jeu malheureux, le PSG s'en est mieux tiré, car malgré les absences de Florenzi et Verratti lors du match aller (en plus de Paredes suspendu), le Bayern déplorait de son côté celle de son serial buteur Robert Lewandowski. Et cela ne s'arrange clairement pas en vue du match retour.

Pendant la rencontre, Leon Goretzka et Niklas Süle ont dû céder leur place à Davies et Boateng. La presse allemande évoquait dès hier les forfaits probables des deux hommes pour le match retour, prévu mardi au Parc des Princes. En conférence de presse, l'entraîneur du club bavarois Dieter-Hans Flick a fait le point.

Les mauvaises nouvelles s'accumulent

« Niklas Süle et Leon Goretzka ont des problèmes musculaires. Ce n'est pas aussi grave avec Leon qu'avec Niklas. C'est pourquoi Niklas Süle sera absent contre Paris et probablement après. Nous devrons attendre de voir comment les choses évolueront », a-t-il lancé. De plus, un autre joueur est incertain, il s'agit de Lucas Hernandez. « Lucas a une ecchymose, ça n'a rien à voir avec les abdos, mais c'est douloureux. Pour Leon et Lucas, nous espérons qu'ils pourront être là à Paris », a confié Flick.

Süle et Lewandowski sont donc forfaits pour le match retour, Gnabry ne devrait pas être autorisé à être sur le terrain puisque déclaré positif officiellement le jour du match aller, Lucas Hernandez et Goretzka sont incertains, autant de mauvaises nouvelles pour le Bayern Munich, qui doit affronter demain l'Union Berlin à domicile en Bundesliga. Un match pour lequel Flick a prévu de faire tourner, en faisant appel à des joueurs de l'équipe U19 notamment.