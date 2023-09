Real Madrid : les déclarations énigmatiques de l’agent d’Erling Haaland

La suite après cette publicité

Après avoir longtemps couru après un attaquant depuis le départ de Sergio Agüero, Manchester City a trouvé la recrue idéale : Erling Haaland. Recruté en échange d’une somme inférieure à 100 M€, l’international norvégien (25 sélections, 24 buts) fait des merveilles sous les ordres de Pep Guardiola. Vainqueur du triplé historique la saison dernière, Haaland affiche un bilan exceptionnel sous le maillot bleu ciel.

Avec 55 buts et 9 passes décisives en 58 matches, toutes compétitions confondues, le Scandinave impressionné. Candidat déclaré au Ballon d’Or, l’ancien pensionnaire du BVB a été élu hier meilleur joueur de l’année de l’UEFA. Une récompense obtenue à Monaco, juste après le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions. À cette occasion, les médias internationaux étaient venus en masse. Présente à la cérémonie, l’agent du jour, Rafaela Pimenta a été interpellée par un journaliste du Chiringuito.

Pimienta botte en touche

Et sans surprise, ça a parlé d’un possible transfert au Real Madrid. « Je pense que tout le monde parle beaucoup. C’est trop tôt. Ça ne me parait pas très élégant de parler d’un club quand votre joueur joue dans une autre équipe. » Relancée sur le sujet, Pimenta a confirmé que ses protégés étaient libres de choisir la trajectoire qu’ils souhaitaient donner à leur carrière. De quoi permettre au journaliste de l’émission d’insister sur une possibilité de voir Haaland débarquer en Espagne dans un an.

« Ce serait parler de contrat et en tant qu’avocate, je ne peux pas le faire. Laisser la porte ouverte peut signifier beaucoup de choses. Le plus important c’est que nos joueurs aient la sensation d’avoir leur destin entre leurs mains. C’est très important. » Une réponse plutôt évasive. Et quand le journaliste a essayé de lui demander si le Norvégien était prêt à découvrir un nouveau championnat, là encore la réponse a été toute faite. « Vous devez lui demander ». Patience.