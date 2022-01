FC Barcelone : comment expliquer la prolongation surprise de Samuel Umtiti ?

La suite après cette publicité

Grosse surprise ce matin à Barcelone ! Alors que personne ne l'attendait vraiment, le FC Barcelone a publié un communiqué annonçant la prolongation de Samuel Umtiti jusqu'en 2026. Un sacré contrat donc, pour celui qui n'a joué qu'un match sous la tunique catalane cette saison, et qui fait partie des joueurs considérés comme indésirables par Xavi et la direction. Ces derniers jours, les médias catalans parlaient même d'une résiliation de contrat à l'amiable pour l'ancien de l'OL !

C'est donc tout à fait normal que beaucoup de monde ait été surpris par cette prolongation. Mais quand on s'y penche de plus près, elle est toute somme assez logique et rentre dans la politique de réduction des coûts que mène Joan Laporta. Samuel Umtiti n'est que le premier d'une longue série de nouveaux contrats qui vont se signer dans les prochaines semaines, et que Dembélé aurait signé s'il avait accepté la proposition du Barça. C'est simple : les dirigeants catalans proposent des contrats avec des salaires revus à la baisse, mais des clauses avantageuses pour les joueurs. Ce qui permet de baisser la masse salariale de l'équipe, et donc de se plier au règlement du fair-play financier de la Liga qui continue d'en faire voir de toutes les couleurs aux formations professionnelles espagnoles.

Des conditions avantageuses... pour Umtiti et le Barça

Dans le cas du défenseur central champion du monde, il a accepté de baisser son salaire de 10% selon la Cadena SER. Mieux encore, le montant total qu'il devait encore toucher cette saison ne lui sera pas versé sur une période de six mois, mais de cinq ans ! Ce qui va permettre, avec le départ de Coutinho pour Aston Villa, de pouvoir enregistrer le contrat du nouvel arrivant Ferran Torres auprès de la Liga. Et ce n'est pas tout, puisque dans ce contrat fraîchement signé par le défenseur de 28 ans, il y a une clause libératoire qui lui permet de partir... gratuitement !

C'est à dire que le premier club intéressé pourra venir chercher Umtiti sans devoir indemniser le Barça. Une solution plus avantageuse qu'une résiliation de contrat pour le Barça, car moins coûteuse, et qui arrange aussi le principal concerné. Un jeu de comptabilité qui va permettre au FC Barcelone de continuer son mercato, puisque d'autres joueurs de l'effectif comme Sergi Roberto semblent aussi prêts à signer des contrats du même style. Le média Sport précise de son côté que cette prolongation ne change rien à la situation du défenseur tricolore, toujours considéré comme indésirable en Catalogne. Mais avec ces petits arrangements, Joan Laporta va pouvoir continuer de renforcer l'effectif à disposition de Xavi.