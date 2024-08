LOSC : Angel Gomes sort du silence après son terrible choc

Ce samedi, le match entre Reims et Lille en Ligue 1 a été marqué par le choc entre Amadou Koné et Angel Gomes. Ce dernier s’est effondré au sol après avoir pris l’épaule du Rémois dans le crâne. Resté allongé au sol pendant près de 30 minutes, Gomes a finalement été évacué dans un état conscient. Le match a pu reprendre au stade Auguste-Delaune, après avoir été interrompu durant plus d’une demi-heure et Lille s’est imposé (0-2).

Sur ses réseaux sociaux, le milieu de terrain de 23 ans est revenu sur ce terrible choc, ce dimanche. «Bonjour à tous, je me sens mieux désormais, l’impact était dur mais je me sens mieux. Merci à notre staff, au staff qui m’a pris en charge à l’hôpital, merci pour leur travail et merci aux supporters des deux équipes pour le soutien. Merci aussi à Bafodé Diakité et Jonathan David pour les buts et merci pour les trois points. Allez le LOSC. Rappelez-moi de ne plus sauter pour mettre des têtes», a ainsi déclaré le Lillois. Plus de peur que de mal donc…