EdF : Aurélien Tchouaméni a été impressionné par Benzema

Aurélien Tchouameni est un nouveau venu en équipe de France. Convoqué en septembre par Didier Deschamps, le milieu de terrain monégasque en est désormais à 5 sélections et une victoire en Ligue des Nations où il a joué titulaire en l'absence d'Adrien Rabiot. Lui qui n'a pas encore beaucoup d'expérience à côté de ses coéquipiers chez les Bleus, il explique être venu sur la pointe des pieds à ses débuts. Il voulait également vérifier la quantité et la qualité des entrainements de Karim Benzema, et il n'a pas été déçu.

La suite après cette publicité

«Quand tu montes les marches du château, tu entres et tu vois des champions du monde, les meilleurs, et tu prends beaucoup de plaisir. A mon arrivée, je n’avais connu que le barrage de Ligue des Champions perdu contre le shakhtar en août, et la Ligue Europa avec Bordeaux. Je n’avais pas de référence au top niveau. C’était un peu une terre inconnue. Je voulais savoir si Karim Benzema travaille autant qu’on le dit. Et oui, c’est vraiment un exemple», rapporte le joueur de 21 ans dans L'Equipe Magazine ce samedi.