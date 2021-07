OM : São Paulo calme le jeu avec Dario Benedetto

La suite après cette publicité

Après avoir enrôlé pas moins de huit recrues, l’Olympique de Marseille essaie désormais de dégraisser. L’un des joueurs les plus cités est Dario Benedetto. Âgé de 31 ans, l’Argentin signe une présaison plus que correcte, mais son salaire annuel (environ 3 M€) pèse sur les finances phocéennes. Dernièrement, un point de chute semblait se dessiner au Brésil.

En effet, après avoir été annoncé à Elche puis de retour de Boca Juniors, Benedetto serait tout proche du São Paulo entraîné par Hernan Crespo. Les médias brésiliens ont ainsi fait état de négociations avancées. ESPN Brésil a indiqué qu’il ne restait plus que « quelques détails à régler » quand Globoesporte confirmait que l’Argentin devrait être prêté avec option d’achat et qu’une partie de son salaire serait prise en charge par l’OM.

«Il existe de bonnes discussions entre São Paulo et l’Olympique de Marseille»

Autant de bruits de couloir qui ont fait réagir le président du SPFC, Julio Casares. « São Paulo observe toujours des joueurs, comme ce fut le cas avec Rigoni et tous ceux qui ont été recrutés. São Paulo discute avec Calleri et avec l’Olympique de Marseille. Mais, contrairement à ce que disent les médias, il ne manque pas "quelques détails" », a-t-il indiqué à Globoesporte, avant de poursuivre.

« Il y a un intérêt de notre part, il existe de bonnes discussions entre São Paulo et l’Olympique de Marseille, mais on n’en est pas au stade "il ne manque plus que quelques détails". C’est un processus. São Paulo est aujourd’hui responsable dans le sens où tout doit être fait dans le cadre d’un budget et d’une réalité. » Affaire à suivre.