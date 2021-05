OL : Rudi Garcia annonce son départ !

14 octobre 2019. Ce jour-là, l'Olympique Lyonnais a officialisé l'arrivée de Rudi Garcia au poste d'entraîneur. Après l'échec Sylvinho, les Gones avaient décidé de confier les clés de la formule 1 rhodanienne à un technicien plus expérimenté et qui présentait l'avantage de parfaitement connaître notre chère Ligue 1. Longtemps en pole position, Laurent Blanc a été devancé lors des entretiens par un Garcia qui connaissait parfaitement son sujet et qui avait charmé Juninho. Malgré sa réputation et son statut d'ancien entraîneur de l'OM, le coach français signait jusqu'au 30 juin 2021.

Garcia ne veut pas rester

Et son contrat n'ira pas au-delà de cette date. En effet, l'OL a décidé de se séparer de lui à l'issue de la saison. Le coach a annoncé son départ ce dimanche en conférence de presse : «c'est une grande désillusion, je voulais quitter le club en laissant le club en Ligue des Champions. C'est la dure loi du sport. Je ne m'attendais pas à ce scénario. C'est une catastrophe». Relancé sur le sujet, il a ensuite déclaré : «la dernière journée a eu lieu, j'ai toujours dit qu'on en parlerait après la dernière journée. Je ne serais pas là. Il y a bien longtemps que j'ai décidé que je ne peux pas réussir les meilleurs résultats dans ces conditions-là ».

Il a ajouté : «si le président (Aulas) n'a rien à me proposer demain, tant mieux, si le club a malgré tout quelque chose à me proposer, je déclinerai poliment. Je ne suis pas candidat à ma propre succession». Le divorce est donc officialisé entre les deux parties. Mais cela fait déjà un moment que le sort de Garcia semble scellé. Son entente avec son directeur sportif, Juninho, qui n'est pas très bonne comme nous vous l'avions expliqué sur notre site, a notamment pesé dans la balance. Après un peu moins de deux ans entre Rhône et Saône, le natif de Nemours s'en va donc. L'heure est donc au bilan à présent.

Un bilan délicat

Depuis son arrivée, Rudi Garcia a dirigé les pensionnaires du Groupama Stadium à 78 reprises toutes compétitions confondues (57 matches en L1, 9 de Coupe de France, 8 en Ligue des Champions et 4 en Coupe de la Ligue). Soit un total de 44 victoires, 15 nuls et 19 défaites. Lors de sa première année, il a mené ses troupes en demi-finale de la Ligue des Champions, éliminant notamment la Juventus et Manchester City. Sous ses ordres, Lyon a aussi été finaliste malheureux de la Coupe de la Ligue face au PSG. Mais son équipe ne s'est qualifiée pour aucune compétition européenne, après l'arrêt prématuré de la saison 2019-20 en raison de l'épidémie de coronavirus.

Pour sa deuxième saison à l'OL, sans coupe d'Europe donc, il a atteint les 1/4 de finale de la Coupe de France. En championnat, après une bonne première partie de saison et un titre de champion d'automne, l'OL a terminé sur la 4ème marche du podium. Pour la deuxième année consécutive, l'écurie de Jean-Michel Aulas n'évoluera donc pas en Ligue des Champions. Rudi Garcia est d'ailleurs le premier entraîneur à finir hors du podium avec l'OL lors de ses deux premières saisons là-bas. Malgré tout, Lyon pourra se consoler avec l'Europa League. Le bilan de Rudi Garcia n'est donc pas à la hauteur des attentes des dirigeants rhodaniens, d'autant que dans le jeu l'OL n'a pas toujours fait preuve de régularité. La fin d'une ère...