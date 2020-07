Amical : le Stade Rennais domine Châteauroux

Premier match de préparation pour le Stade Rennais, qui a achevé la dernière saison de Ligue 1 à la troisième place, avec donc une qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des Champions. Le club breton a entamé son nouvel exercice par un amical face à Châteauroux, club de Ligue 2, avec sa recrue offensive Martin Terrier dans le onze de départ (avec aussi Camavinga et Nzonzi).

Et l'ex-Lyonnais a vite débloqué son compteur puisqu'il a inscrit le premier but de la rencontre dès la 16e minute. L'entraîneur Julien Stéphan a totalement changé son onze en seconde période en lançant, entre autres, Bourigeaud et Raphinha. Le Brésilien inscrivait le deuxième but à la 62e, puis c'est Rutter qui alourdissait le score à la 64e. Ce n'est que dans le dernier quart d'heure de la partie que Stéphan a lancé M'Baye Niang et Clément Grenier. Score final 3-0.