Usain Bolt cartonne le football australien et se fait ensuite dézinguer

La suite après cette publicité

Star de l'athlétisme qui détient encore le record sur 100 mètres avec un chronomètre à 9"58 atteint à Berlin lors des championnats du monde 2009, Usain Bolt (35 ans) est désormais à la retraite. Tentant une expérience dans le football en Australie en 2018, il avait rejoint le club de Central Coast Mariners évoluant alors en première division locale. Les débuts étaient intéressants pour lui avec deux buts lors de la pré-saison avant de vite arrêter pour des divergences salariales. Dans une interview avant un match de charité pour l'UNICEF, il a récemment admis s'être trompé sur son choix : «j'ai commis une erreur. Quand j'ai pris ma retraite de l'athlétisme, je ne voulais pas rester en Europe à cause des médias. Je suis allé en Australie, mais le niveau de football là-bas n'était pas bon. J'aurais dû rester en Europe.»

Une drôle de réaction sachant que sa posture il y a trois ans pour expliquer son échec était différente : «je l'ai cru que je pouvais être professionnel. Mais pour atteindre le niveau requis par le championnat australien, cela a pris du temps et je n’étais pas en mesure de tenir tous mes engagements et de m’entraîner suffisamment. On dit qu'il faut 10 000 heures d'entraînement pour réussir et je les ai manquées.» Évidemment, cette sortie d'Usain Bolt a fait réagir en Australie avec notamment cette pique de James Dodd, journaliste de Fox Sports News : «c'est risible de la part d'Usain Bolt. J'étais là pour rapporter et regarder ses séances d'entraînement chez les Mariners. Il était un déchet. C'est au mieux un footballeur du dimanche... et pas un bon qui plus est.» Ambiance ...

This is laughable from Usain Bolt.



I was there reporting and watching his training sessions at the Mariners. He was garbage.



He’s a Sunday league footballer at very best…and not a good one either. pic.twitter.com/04Xc2UAAgF