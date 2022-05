Joan Laporta balance les exigences salariales de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Le PSG épuise ses dernières cartouches pour retenir Kylian Mbappé. Comme nous vous le dévoilions en exclusivité plus tôt dans la journée, l'attaquant n'a pas encore pris sa décision, même si les bases d'un accord existent déjà avec le Real Madrid. Et dans un entretien à Catalunya Radio, Joan Laporta, président du Barça, a dévoilé ce que demande le Parisien au PSG et au Real Madrid

« Mbappé demande entre 40 et 50 millions nets par an. Il veut 50 nets. Payer des salaires à 25, 30 ou 40 millions nets, nous ne le ferons plus », a expliqué le président du FC Barcelone lorsqu'on l'a interrogé sur les capacités de son club d'offrir des salaires XXL dans un avenir proche. Coup de bluff pour tacler la possible future recrue star du Real Madrid ?