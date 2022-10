Real Madrid - Shakhtar Donetsk : les compositions officielles

Le Real Madrid affronte le Shakhtar Donetsk ce mercredi au Santiago Bernabéu à l’occasion de la troisième journée de la Ligue des champions, une rencontre commentée en direct sur notre site. Avec deux victoires en autant de matchs contre le Celtic et Leipzig, le club de la capitale espagnole veut certainement signer un nouveau succès pour se rapprocher de la qualification en huitièmes de finale.

Pour ce faire, et en l’absence de Thibaut Courtois toujours blessé, Carlo Ancelotti a aligné son éternel 4-3-3 avec Rodrygo Benzema et Vinicius en attaque. Revenu de blessure cette semaine, Luka Modric est sur le banc. C’est Federico Valverde qui accompagnera Aurélien Tchouaméni et Toni Kroos dans l’entrejeu. Côté ukrainien, la pépite Mykhaylo Mudryk est titulaire.

Les compositions d'équipes

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Tchouaméni, Kroos, Valverde - Rodrygo, Benzema, Vinicius

Shakhtar Donetsk : Trubin - Mykhaylichenko, Bondar, Matviyenko, Konoplia - Stepanenko - Mudryk, Sudakov, Bondarenko, Shved - Zubkov

