OL : Peter Bosz content de voir Lionel Messi, encore plus de le battre

Choc de la sixième journée de Ligue 1, le duel entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais (demain 21h) s'annonce fort intéressant. Coach de l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz a été interrogé en conférence de presse sur la présence de Lionel Messi dans le camp d'en face. L'ancien coach de l'Ajax Amsterdam et du Bayer Leverkusen s'est montré enthousiaste quant à la présence de l'attaquant argentin. Pour autant même s'il est fan du joueur, le coach néerlandais espère bien le battre.

«Je crois toujours qu'il faut fonctionner en collectif. J'ai regardé beaucoup de matches de Messi, je restais à la maison juste pour lui. C'était déjà le cas à Heracles où on regardait tous ses matches avec le staff. Ça va me faire plaisir de le rencontrer et encore plus si on le bat. C'est un joueur avec des qualités extraordinaires, mais c'est en équipe qu'il faut jouer contre Messi pas seul. Il faut avoir du respect pour lui. Avec tous les joueurs, il faut avoir du respect. Il ne faut pas être trop poli sinon il va te dribbler. Il faut être dur contre lui, mais avec du respect» a ainsi lâché Peter Bosz.