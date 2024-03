Youth League : le FC Nantes connaît ses adversaires pour le Final Four

Le FC Nantes a acquis de haute lutte sa qualification pour le Final Four de la Youth League. Menés 3-1 par les Danois de Copenhague, les Canaris ont su profiter d’un carton rouge adverse pour égaliser et forcer la décision aux tirs au but (3-3, 5-4 t.a.b.). C’est le premier club français à atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions des jeunes depuis la finale du PSG en 2016, battu par Chelsea.

Les joueurs de Stéphan Moreau connaissent désormais l’identité de leur futur adversaire. Il s’agit des Grecs de l’Olympiakos, tombeurs du Bayern Munich. L’autre demi-finale opposera l’AC Milan au FC Porto, respectivement vainqueur du Real Madrid et de Mayence. Pour connaître le successeur de l’AZ Alkmaar, lauréat l’an passé, rendez-vous le 19 avril, puis trois jours plus tard, le 22, à l’occasion de la finale disputée à Nyon (Suisse).