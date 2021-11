Pourquoi il ne faut absolument pas rater Manchester City-PSG

C'est l'une des plus grosses affiches de cette phase de poules de Ligue des Champions 2021-22. Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain se rend en Angleterre pour la 5e journée de la phase de poules de la C1, pour affronter Manchester City à l'Etihad Stadium. Le club coaché par Pep Guardiola avait d'ailleurs subi la loi parisienne et celle de Lionel Messi qui avait donné la victoire au PSG (2-0). Remontés à bloc, les deux clubs vont tout donner pour cette finale avant l'heure du groupe A et cela promet d'ores et déjà un sacré spectacle.

4 raisons de ne pas rater Manchester City-PSG

Pour le PSG, une victoire en terre anglaise reviendrait tout simplement à valider une qualification pour les huitièmes de finale et surtout prendre une sacrée option sur la première place. Une affiche de prestige pour les deux richissimes clubs européens qui ont pris l'habitude de s'affronter ces dernières saisons. La dernière opposition entre les deux formations a d'ailleurs eu lieu il y a moins de deux mois et s'était soldée par une victoire 2-0 du PSG avec un but superbe de Lionel Messi.

Ce City-PSG est donc une histoire de revanche. Éliminé en 1/2 finale de la C1 l'an passé face à City, le club de la capitale était resté à quai et avait une fois de plus vu ses rêves de soulever la coupe aux grandes oreilles réduits à néant. Paris avait donc pris sa revanche, mais nul doute que cette belle s'annonce explosive entre les deux formations qui vont afficher comme à la parade certaines des plus grandes stars du football européen.

Sergio Ramos dans le groupe

À commencer par Sergio Ramos. L'emblématique défenseur espagnol, qui a réalisé tant d'exploits et mis de buts en C1, est enfin dans le groupe parisien. S'il est peu probable qu'il soit aligné d'entrée, il pourrait faire son entrée en jeu. Une bien bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino qui pourra également compter sur sa MNM enfin à la hauteur. Nul doute que le trio de feu Messi-Neymar-Mbappé risque de donner des sueurs froides à la défense mancunienne. Reste que du côté de Manchester City, il y a aussi du beau monde avec Bernardo Silva, Riyad Mahrez ou encore Phil Foden.

