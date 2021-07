Amical : les compos officielles de Stuttgart-FC Barcelone

Le FC Barcelone dispute ce soir le troisième de ses cinq matches de pré-saison, sur la pelouse du VfB Stuttgart (19h). Après avoir battu le Nastic (4-1) et Girona (3-1), les Blaugrana s'attaquent au 9e de Bundesliga l'an passé, qui lors de ses six rencontres amicales disputées au mois de juillet n'a toujours pas concédé la défaite (4 victoires, 2 nuls).

La suite après cette publicité

Au coup d'envoi, Ronald Koeman aligne un 4-3-3, avec de la jeunesse. Au milieu, on retrouve Nicolás González, accompagné de Frenkie de Jong et Gavi, milieu offensif de seulement 16 ans. Devant, on retrouve le jeune Demir, avec Antoine Griezmman et Memphis Depay, qui fête sa première titularisation. Une rencontre initialement programmée à 18h mais qui, en raison du retard du bus barcelonais sur la route qui mène à la Mercedes Benz Arena de Stuttgart, débutera à 19h.

Les compositions d'équipes :

VfB Stuttgart : Bredlow, Kempf, Stenzel, Massimo, Nothnagel, Klement, Weil, Karazor, Klimowicz, Förster, Polster

Unsere Startelf für das Testspiel gegen den @FCBarcelona:



33 Bredlow – 4 Kempf, 15 Stenzel (C), 16 Karazor, 20 Förster, 21 Klement, 30 Massimo, 31 Klimowicz, 46 Polster, 47 Weil, 51 Nothnagel



Weitere Spieler im Kader: 42 Schock – 49 Michel, 50 Maglica, 53 Wolf, 54 Bazzoli pic.twitter.com/7hNOgstz9x — VfB Stuttgart (@VfB) July 31, 2021

FC Barcelone : Neto - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Dest - Nico, de Jong, Gavi - Demir, Griezmann, Memphis