EdF : Deschamps refroidit Paul Pogba

Dix petites rencontres, c’est ce qu’a disputé Paul Pogba la saison passée avec la Juventus. Peu, trop peu pour l’un des piliers historiques de l’équipe de France, gêné par les blessures depuis plusieurs années. Lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, les Bleus ont entamé leur transition dans l’entrejeu, en devant faire sans le duo presque imbattable Pogba - Kanté au milieu. Et depuis, certaines pépites comme Aurélien Tchouaméni ou encore Eduardo Camavinga, excellents en ce début de campagne avec le Real Madrid, ont progressivement pris une place de plus en plus importante au sein du groupe France.

Au micro de Téléfoot, Didier Deschamps a été interrogé à propos du cas Paul Pogba, absent de la liste de l’EDF pour affronter l’Irlande (7/09) et l’Allemagne (12/09). «Paul (Pogba) a une remise en route plus progressive, c’est déjà très bien qu’il ait pu rejouer une bonne vingtaine de minutes sur le dernier match avec la Juventus (1-1, Bologne)», explique le sélectionneur des Bleus. Il poursuit : «Mais un retour là, serait prématuré de par les exigences. Il a encore besoin de temps». Du temps et des minutes surtout, l’ancien mancunien en aura besoin pour retrouver la plénitude de ses qualités.