OM : Geoffrey Kondogbia, un flou problématique

Une blessure au genou, quelques pépins aux adducteurs, une ligne statistique vierge, un carton rouge contre le Panathinaïkos pour sa grande première sous le maillot olympien, Geoffrey Kondogbia (30 ans) est à la peine depuis son arrivée du côté de l’Olympique de Marseille. Cédé par l’Atlético de Madrid, le 1er juillet dernier, l’international centrafricain (11 sélections, 2 buts) multiplie, en effet, les déconvenues. Que ce soit sur le terrain, où ses rares apparitions sont encore très éloignées du niveau escompté, ou en dehors, où la case infirmerie ne l’épargne pas, le milieu de terrain marseillais inquiète l’OM.

La suite après cette publicité

Attendu pour venir renforcer l’entrejeu phocéen aux côtés de Jordan Veretout ou encore Valentin Rongier, le natif de Nemours reste, pour l’heure, sur la touche. Avec 186 petites minutes de jeu disputées en Ligue 1 (316 au total), Kondogbia traîne ainsi son spleen et consacre plus ses efforts à la récupération physique que des ballons adverses. Avant le déplacement des hommes de Gennaro Gattuso sur la pelouse de l’OGC Nice, samedi soir (21h), pour le compte de la 9e journée du championnat de France, le flou est d’ailleurs toujours aussi présent. Proche d’un forfait avant d’affronter le HAC juste avant la trêve - le numéro 19 olympien était finalement entré en jeu en fin de match pour 16 minutes - la donne est sensiblement la même à quelques heures d’un voyage sur la Côte d’Azur.

À lire

OM : Leonardo Balerdi impressionné par trois ex-coéquipiers !

Un état physique préoccupant !

Toujours en délicatesse avec ses adducteurs, l’ancien joueur de Valence ou encore de l’AS Monaco reste ainsi très incertain. «On s’est entraîné très fort, je suis très heureux. On avait sept joueurs absents, on a bien travaillé. On a fait des séances différentes pour Kondogbia, Veretout et Correa car ils ne sont pas encore à 100%. Les joueurs ne sont peut-être pas aussi contents que nous car ils se sont beaucoup entraînés, mais nous on est vraiment heureux», déclarait dans cette optique le nouvel homme fort de l’OM, ce jeudi en conférence de presse. Si les troupes marseillaises ont donc profité de cette pause automnale pour faire le plein d’énergie, le gaucher d’1m88 semble, lui, une fois de plus trop juste.

La suite après cette publicité

Une situation préoccupante pour un joueur qui devait apporter toute son expérience et son impact physique dans le collectif phocéen. Si les hautes sphères marseillaises pourront, malgré tout, compter sur leur protégé cet hiver - la Centrafrique ne participant pas à la prochaine CAN - la principale interrogation reste la même : Geoffrey Kondogbia parviendra-t-il à trouver son rythme et une stabilité sur le plan physique ? Au regard des premières semaines passées sur le Vieux Port, le doute est permis. Reste désormais à savoir si l’intéressé sera appelé par Gattuso pour le déplacement à Nice et trouvera les ressources nécessaires pour enchaîner au plus haut niveau… Marseille n’attend que ça.